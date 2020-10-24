“Link göndermeyerek cevaplandırdığınız soru önergesi var mı?"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı soru önergelerini internet sitesi linki yollayarak yanıtlaması muhalefet milletvekillerinin tepkisine yol açtı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Bakan Albayrak’ın milletvekillerine link yollama alışkanlığını konu edinen bir soru önergesi hazırladı. Tanal önergesinde, Bakan Albayrak’a vekillerin soru önergelerini sadece link göndererek cevaplandırılmasının gerekçesini sordu. Tanal, “Bundan sonraki süreçte diğer bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı gibi link göndermeden milletvekillerinin soru önergelerini cevaplandıracak mısınız?” sorusunu yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergedeki sorular şöyle:

* TBMM’nin 27. Yasama Dönemi’nde internet sitesi adresi, link göndermeyerek cevaplandırdığınız soru önergesi var mıdır? Şayet varsa Hazine ve Maliye Bakanı sıfatıyla internet sitesi linki göndermeyerek cevaplandırdığınız soru önergesi sayısı kaçtır?

* Milletvekillerinin soru önergelerinin sadece link gönderilerek cevaplandırılmasının gerekçesi nedir?

* Milletvekillerinin taleplerini karşılamayan, aradıkları cevaplara ilişkin bilgileri barındırmayan internet sitesi adresi, link gönderme uygulaması, oylarıyla seçildikleri halkı temsil eden milletvekillerinin denetim görevlerini yerine getirmelerini engellemek değil midir?

* Bundan sonraki süreçte diğer bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı gibi link göndermeden milletvekillerinin soru önergelerini cevaplandıracak mısınız?

