Âlimler Birliği, Fas’ın İsrail’le normalleşme kararını kınadı

Dünya Müslüman Âlimler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, birliğin, halen Mescid-i Aksa, Kudüs, bereketli topraklar ve Golan Tepeleri’ni işgal altında tutan Siyonist yapıyla normalleşme konusunda duruşunun sabit olduğu belirtildi.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Birliğin, halen Mescid-i Aksa, Kudüs, bereketli topraklar ve Golan Tepeleri’ni işgal altında tutan Siyonist yapıyla normalleşme konusunda duruşunun sabit olduğu belirtildi. Açıklamada, Rabat yönetiminin terörist İsrail’le normalleşmesinin her zaman Filistin halkını destekleyen Fas halkının duruşuyla ters düştüğü kaydedildi.

Mağrip Arap Âlimler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada da, Fas Krallığı’nın Siyonist oluşumla ilişkilerini normalleştirerek diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurma kararının büyük üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, söz konusu kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İslâm devletleri ve hükümetlerinin herhangi bir pazarlıkla veya iç ya da dış baskı altında Filistin davası konusunda müsamaha göstermemesi gerektiği ifade edildi.



Bu arada Tunus’un eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki ve Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulmelik el-Mihlafi, Fas ile İsrail arasındaki normalleşmeyi kınadı. Merzuki, “Bir Tunus vatandaşı ve Mağripli olarak Fas yönetiminin, yerleşimi ilhak ve Filistinlilerin haklarına dair her türlü ihlalin arttığı bir dönemde İsrail ile normalleşmesini kınıyorum” ifadelerini kullandı. Merzuki, “Allah’tan başka hiçbir yardımcın ve sevenin kalmadı ey Filistin” ifadelerine yer verdi. Öte yandan Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’nin danışmanı Abdulmelik el-Mihlafi, yaptığı açıklamada “Normalleşme kınanan bir eylemden öteye gidemeyecek, Filistin halkının hakları hukuka ve vicdana bağlı kalmaya devam edecektir” değerlendirmesini yaptı. Mihlafi, Fas halkının İsrail ile normalleşmeyi reddettiğine dikkati çekti.



İşgal altındaki Batı Şeria’dan Kudüs’e gitmek üzereyken Ağustos ayında bir kontrol noktasında terörist İsrail askerlerince vurularak yaralanan işitme ve konuşma engelli Abdunnasır Velid Halave (56) yaklaşık dört ay sonra şehit düştü. Şehidin kız kardeşi Fatin Halave, işitme ve konuşma engelli kardeşinin Kalendiya kontrol noktasında İsrail askerlerinin silahından çıkan 3 kurşunla yaralandığını ve İsrail’de bir hastanede 4 ay tedavi gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 2 hafta önce kardeşinin Batı Şeria’ya nakledildiğini aktaran Halave, kardeşinin kurşun yarası nedeniyle kısmi felç olduğunu, son günlerde ise durumunun kötüleştiğini ve dün şehit düştüğünü ifade etti.

Bu arada terörist İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen yasa dışı Yahudi işgal birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilerde 2 Filistinliyi plastik mermilerle yaraladı.

