Lille’den Ali Akman atağı!
Lille kadrosunda 4 Türk oyuncu bulundururken şimdi de Bursaspor’un genç yıldızı Ali Akman için de harekete geçti.
GÜNDEM 06.11.2020, 10:45
Kadrosunda Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı gibi Türk isimleri bulunduran Lille, 1 Türk oyuncuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Fransız kulübünün yeni hedefi ise Bursaspor’da yıldızı parlayan 18 yaşındaki forvet Ali Akman.
Lig Radyo’da yer alan habere göre; Türkiye’den yaptığı başarılı transferlerle dikkat çeken Lille Sportif Direktörü Luis Campos, Fenerbahçe’nin ve Galatasaray’ın da takibinde olan Ali Akman’ı gözüne kestirdi.
Campos’un genç oyuncuyu takip ettiği ve özellikle son vuruşlardaki yeteneğine hayran kaldığı belirtildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 18 yaşındaki golcüyü Bursaspor yönetimi bedavaya kaptırmak istemiyor. Yeşil-beyazlılar, devre arası transfer döneminde oyuncusunu iyi bir bonservis bedeliyle satıp; transfer tahtasını açmayı planlıyor.
Lig Radyo’da yer alan habere göre; Türkiye’den yaptığı başarılı transferlerle dikkat çeken Lille Sportif Direktörü Luis Campos, Fenerbahçe’nin ve Galatasaray’ın da takibinde olan Ali Akman’ı gözüne kestirdi.
Campos’un genç oyuncuyu takip ettiği ve özellikle son vuruşlardaki yeteneğine hayran kaldığı belirtildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 18 yaşındaki golcüyü Bursaspor yönetimi bedavaya kaptırmak istemiyor. Yeşil-beyazlılar, devre arası transfer döneminde oyuncusunu iyi bir bonservis bedeliyle satıp; transfer tahtasını açmayı planlıyor.
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