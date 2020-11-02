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Lille’de Burak Yılmaz’ın asisti, galibiyet için yetmedi!
Lille, Lyon’u ağırladı. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Burak Yılmaz’ın asisti, galibiyet için yetmedi.
GÜNDEM 02.11.2020, 09:34
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Fransa Ligue 1’in 9. haftasındaki Lille-Olympique Lyon karşılaşması 1-1 sonuçlandı. Ev sahibi takım Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın asistiyle Jonathan Bamba'nın 23. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Milli futbolcu Zeki Çelik'in 41. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla Olympique Lyon skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci devresinde Marcelo'nun 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle konuk takım 10 kişi kaldı. Başka gol sesinin çıkmadığı mücadele 1-1 beraberlikle bitti.
Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı oyuna 67. dakikada girdi.
Lille, puanını 18'e çıkararak lider PSG’nin 2 puan gerisinde kaldı. Olympique Lyon ise puanını 14'e yükseltti.
Bu arada, karşılaşmanın 31. dakikasında Lille ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biri Türkçe 'O her yerde' demesini biliyor mu? Kral Burak Yılmaz'ın maça ne inanılmaz başlangıç yaptı." ifadeleri kullanılarak Yılmaz'a övgülerde bulunuldu.
Karşılaşmanın ikinci devresinde Marcelo'nun 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle konuk takım 10 kişi kaldı. Başka gol sesinin çıkmadığı mücadele 1-1 beraberlikle bitti.
Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı oyuna 67. dakikada girdi.
Lille, puanını 18'e çıkararak lider PSG’nin 2 puan gerisinde kaldı. Olympique Lyon ise puanını 14'e yükseltti.
Bu arada, karşılaşmanın 31. dakikasında Lille ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biri Türkçe 'O her yerde' demesini biliyor mu? Kral Burak Yılmaz'ın maça ne inanılmaz başlangıç yaptı." ifadeleri kullanılarak Yılmaz'a övgülerde bulunuldu.
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