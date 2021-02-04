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Lille, Yusuf'un gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-0 yendi
Fransa Ligue 1'in lideri Lille, konuk ettiği Bordeaux'u 3-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Dijon karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren Yusuf Yazıcı bu haftayı da boş geçmedi.
GÜNDEM 04.02.2021, 02:05
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Lille, deplasmanda Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Matmut Atlantique'de oynanan mücadeleyi lider Lille farklı kazandı.
Lille'de milli yıldızımız Yusuf Yazıcı gollerine devam etti ve 54. dakikada takımının ilk golünü attı. 66. dakikada da Weah farkı 2'ye çıkarırken, 89'da David ise maçın sonucunu belirledi ve ev sahibi ekip sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.
62. dakikada kenara gelen Yusuf Yazıcı bu maçtaki golle birlikte bu sezon 26. maçında 13. kez ağları sarsmış oldu. Milli futbolcunun 4 de asisti var.Öte yandan Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı maçta Zeki Çelik ilk 11'de başladığı mücadelede 81 dakika sahada kaldı.
Lille'de milli yıldızımız Yusuf Yazıcı gollerine devam etti ve 54. dakikada takımının ilk golünü attı. 66. dakikada da Weah farkı 2'ye çıkarırken, 89'da David ise maçın sonucunu belirledi ve ev sahibi ekip sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.
62. dakikada kenara gelen Yusuf Yazıcı bu maçtaki golle birlikte bu sezon 26. maçında 13. kez ağları sarsmış oldu. Milli futbolcunun 4 de asisti var.Öte yandan Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı maçta Zeki Çelik ilk 11'de başladığı mücadelede 81 dakika sahada kaldı.
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