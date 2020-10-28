Liderler toplanıyor! Durum kritik, gündem koronavirüs
Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleri koronavirüs gündemi ile yarın toplanıyor. Liderler, alınacak tedbirleri ve yasakları ele alacak.
GÜNDEM 28.10.2020, 21:28
Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vaka sayısında yaşanan büyükartışı görüşecek. AB, liderleri, alınacak tedbirleri görüşmek için yarın sanal zirve toplantısı gerçekleştirecek.
Avrupa genelinde vakaların son haftalarda çok hızlı artış göstermesi nedeniyle AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in geçen hafta toplantıya çağırdığı AB liderleri, kendi ülkelerindeki tecrübelerini paylaşacak ve koronavirüse karşı en iyi uygulamalar hakkında görüş alışverişi yapacak.
AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, özellikle hızlı testler, temaslıların takibi ve aşılar yarınki toplantının odak noktası olacak.
AB liderleri ayrıca bu yıl sonuna kadar hazır hale gelmesi beklenen aşılarla ilgili ortak yaklaşım konusunda görüş alışverişi yapacak. Bu konuda üye ülkelere dağıtım kriterleri, aşılanacak öncelikli toplum gruplarının belirlenmesi ve lojistik sorunların tartışılması bekleniyor.
Avrupa genelinde vakaların son haftalarda çok hızlı artış göstermesi nedeniyle AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in geçen hafta toplantıya çağırdığı AB liderleri, kendi ülkelerindeki tecrübelerini paylaşacak ve koronavirüse karşı en iyi uygulamalar hakkında görüş alışverişi yapacak.
AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, özellikle hızlı testler, temaslıların takibi ve aşılar yarınki toplantının odak noktası olacak.
AB liderleri ayrıca bu yıl sonuna kadar hazır hale gelmesi beklenen aşılarla ilgili ortak yaklaşım konusunda görüş alışverişi yapacak. Bu konuda üye ülkelere dağıtım kriterleri, aşılanacak öncelikli toplum gruplarının belirlenmesi ve lojistik sorunların tartışılması bekleniyor.
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