Lider olacaktık! Macaristan'a yenildik, küme düştük!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta son maçında Macaristan deplasmanına konuk olan A Milli Futbol Takımımız, aradığı sonucu elde edemedi ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

İlk yarıda iki takım da net bir pozisyona giremeden soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle girerken ikinci yarıda Macaristan kalemizde tehlikeli ataklar yarattı. Dakikalar 57’yi gösterdiğinde Macaristan atağında direkten dönen topu Ozan Kabak uzaklaştırmak istedi ancak David Siger‘e çarpan top ağlarımızla buluşunca 1-0 geriye düştük.

Maçın 55. dakikasında Yusuf Yazıcı‘yı sahaya süren Teknik Direktör Şenol Güneş, yenilen golden sonra da Deniz Türüç ve Berkay Özcan‘ı oyuna aldı. Değişikliklerin ardından hücumda hareketlenen milliler, son dakikalarda golü ararken 90+5’te Kasımpaşa futbolcusu Kevin Varga‘nın golüyle yıkıldı.

Bu golün ardından son düdük çalarken millilerimiz Macaristan deplasmanından 2-0‘lık mağlubiyetle ayrıldı. Macaristan’ı yenip grubu lider tamamlamak isteyen ve A Ligi’ne yükselme planı yapan ay-yıldızlılar, Rusya’yı 5-0 yenen Sırbistan’a karşı ikili averajda geride kalınca grubu son sırada tamamladı ve C Ligi’ne düşmüş oldu.

Öte yandan millilerimizin tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, hastalığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

C Ligi’nde muhtemel rakiplerimiz…

Faroe Adaları, Cebelitarık, Lüksemburg, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Yunanistan, Kosova, Beyaz Rusya, Litvanya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Slovakya

