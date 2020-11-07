Lider Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'de liderdik koltuğunda oturan Fenerbahçe, evinde Konyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi kanalda?
GÜNDEM 07.11.2020, 09:13
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Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, çıktığı 7 maçta beş galibiyet, iki beraberlik alarak zirveye oturdu. Mağlubiyet yüzü görmeyen Sarı - Lacivertlilerin tek hedefi üç puan.
Ligde inişli - çıkışlı grafik çizen Konyaspor ise şuana kadar 6 puan toplayabildi ve 16. sırada yer alıyor.
Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı mücadele saat 19.00'da oynanacak. Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak iki takımı televizyondan takip etmek isteyen sporseverler beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilecek.
Fenerbaçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Perotti, Samatta
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Shengelia, Alper, Kravets
Ligde inişli - çıkışlı grafik çizen Konyaspor ise şuana kadar 6 puan toplayabildi ve 16. sırada yer alıyor.
Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı mücadele saat 19.00'da oynanacak. Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak iki takımı televizyondan takip etmek isteyen sporseverler beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilecek.
Fenerbaçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Perotti, Samatta
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Shengelia, Alper, Kravets
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