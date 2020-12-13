Lider Alanya, Beşiktaş'ı eli boş gönderdi

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, attığı 2 golle karşılaşmadan galip ayrıldı. Beşiktaş'ın 3 haftalık galibiyet serisi sona ererken, Alanyaspor da kötü gidişata dur dedi.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 26. (Penaltı) ve 79. dakikalarda Bakasetas'tan geldi. Beşiktaş'ın maçtaki tek golünü 90. dakikada Aboubakar penaltıdan kaydetti.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Alanyaspor'da Babacar kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ligde 2 hafta sonra kazanan Aytemiz Alanyaspor 26 puanla liderliğini sürdürdü. Ligin son 3 haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Beşiktaş bu mağlubiyetle 19 puanda kaldı.

