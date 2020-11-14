Libya'da seçim tarihi belli oldu
Birleşmiş Milletler, (BM) öncülüğünde Tunus’ta yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu’nda Libya'daki seçim tarihi belirlendi.
GÜNDEM 14.11.2020, 01:34
BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkedeki seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılmasını kararlaştırdı
Libyalı tarafların arasında yapılan son siyasi görüşmeler sonucu ülkede seçimlerin 24 Aralık'ta yapılması önerildi. BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede seçimlerin 24 Aralık 2021’de yapılmasına karar verdi.
Libyalı tarafların arasında yapılan son siyasi görüşmeler sonucu ülkede seçimlerin 24 Aralık'ta yapılması önerildi. BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede seçimlerin 24 Aralık 2021’de yapılmasına karar verdi.
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