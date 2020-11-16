Libya'da neler oluyor? Toplantı neden ertelendi?

İç savaşla karışan Libya'da neler oluyor? Libya'nın meşru lideri Serrac'ın Türkiye ile işbirliği yapmasının ardından General Hafter güçlerini sahada yenilgiye uğratmıştı. Libya'da sahada gerçekleşen mücadele şimdi masada yaşanıyor. Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasında masada olduğu gibi Libya'da da masada olup olmayacağı merak ediliyor. Geçiş döneminde Libya'yı yönetecek ismi belirlemek amacıyla Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir hafta önce toplantılar başlamıştı. Tunus'ta gerçekleşen Libya Siyasi Diyalog Formu'nda geçiş sürecini yönetecek isimlerde uzlaşı sağlanamadı.



BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, forumun yedinci ve kapanış gününde düzenlediği basın toplantısında, katılımcıların bir hafta sonra video konferans yoluyla tekrar toplanacağını açıkladı. Wiiliams, katılımcıların, "yürütme otoritesinin seçilmesine ilişkin anlaşmak üzere" bir araya geleceklerini kaydetti.



UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, cuma gecesi forum katılımcılarının, "geçiş döneminin, 24 Aralık 2021'de seçimlerin gerçekleştirilmesiyle son bulması" konusunda uzlaştığını açıklamıştı. Ancak foruma katılan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2021 sonunda yapılacak seçimlere kadar geçiş sürecini yönetecek isimler ve yürütme mekanizması üzerinde bir uzlaşıya varılamadı. İsminin gizli kalmasını isteyen Devlet Yüksek Konseyi'ne bağlı forum katılımcısı, forumun, bazı katılımcıların, gayrimeşru silahlı güçlerin müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in geçiş sürecinde Başkanlık Konseyi'ne başkanlık etmesinde ısrarcı olması gerekçesiyle tıkandığını söylemişti.

Tunus'un başkentinde 9 Kasım Pazartesi günü başlayan foruma, BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişi katıldı.

