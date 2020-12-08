Libya'da Hafter güçleri Türk gemisini alıkoydu

Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun ülkenin Misrata Limanı'na giden Jamaika bandıralı bir Türk gemisine el koyduğunu duyurdu.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Reuters'a yaptığı açıklamada ülkenin batısındaki Misrata Limanı'na giden Jamaika bandıralı ticari kargo gemisi Mabrouka'nın, 9'u Türkiye vatandaşı olmak üzere 17 mürettebatıyla birlikte Derne Limanı yakınlarında alıkonulduğunu bildirdi.

Ayrıca, Hafter’in sözcüsü Mismari, El-Hades televizyon kanalına yaptığı açıklamada, geminin, Misrata’ya götürülmek üzere ilaç yüklü olduğunu ancak "yasak ilan ettikleri" bölgeye girdiğini belirtti.

"Gemiye çağrı yaptıklarını ama herhangi bir cevap alamadıklarını" ileri süren Mismari, "Bunun üzerine botlarla gemiye yaklaşıp gemiye çıktık. Gemi Misrata’ya götürülmek üzere ilaç yüklüydü. Kaptan izlemesi gereken prosedürleri izlemedi ve izin almaksızın yasak olan bölgeye girdiler. Gemide herhangi bir silah olmadığı tespit edilmiştir.” diye konuştu.

Öte yandan Misrata Limanı'nda da bir Türk gemisinin alıkonulduğu iddia edildi.

