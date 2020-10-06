Libya'da camiler 7 ay sonra yeniden ibadete açılıyor
Libya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında 7 aydır ara verilen cemaatle ibadete, cuma gününden itibaren yeniden başlanacak.
GÜNDEM 06.10.2020, 15:19
Libya Hükümeti Başkanlık Konseyinin yayımladığı karara göre, Vakıflar ve Din İşleri Genel Dairesinin Pandemi ile Mücadele Yüksek Komitesi ile yürüttüğü istişareler sonucu, 7 aylık aradan sonra cuma gününden itibaren camilerde cemaatle ibadet yeniden yapılabilecek.
Kararda, cemaatle ibadetin kalıcılığını koruyacak tüm tedbirlere uyulması tavsiye edilirken, alınması gereken önlemlere dair cami yönetimlerine bir dizi talimat içeren bir program gönderileceği kaydedildi.
Kararda, cemaatle ibadetin kalıcılığını koruyacak tüm tedbirlere uyulması tavsiye edilirken, alınması gereken önlemlere dair cami yönetimlerine bir dizi talimat içeren bir program gönderileceği kaydedildi.
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