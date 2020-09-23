Libya ordusu: Sukne'de Rus paralı askerleri taşıyan helikopter düştü
Libya ordusu, Sukne bölgesinde bu sabah düşen helikopterde bulunan Rus güvenlik şirketi Wagner grubuna bağlı 4 paralı askerin öldüğünü duyurdu.
GÜNDEM 23.09.2020, 13:30
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Libya ordusu, Sukne bölgesinde Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan bir helikopterin düştüğünü duyurdu.
Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cufra Askeri Hava Üssü yakınlarındaki Sukne'de yerel saatle 08.00 (TSİ 09.00) sıralarında düşen helikopterin Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıdığını belirtti.
Dırah, helikopter kazasında, 4 Rus Wagner paralı askerinin öldüğünü belirtti.
Dırah, sabah saatlerinde kazaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Sukne'de yerel saatle 08.00 (TSİ 09.00) sıralarında Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan bir helikopterin düştüğünü ve helikopterde bulunan mühimmatın patladığını kaydetmişti.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında Wagner'e bağlı binlerce Rus paralı askeri bulunuyor.
Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cufra Askeri Hava Üssü yakınlarındaki Sukne'de yerel saatle 08.00 (TSİ 09.00) sıralarında düşen helikopterin Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıdığını belirtti.
Dırah, helikopter kazasında, 4 Rus Wagner paralı askerinin öldüğünü belirtti.
Dırah, sabah saatlerinde kazaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Sukne'de yerel saatle 08.00 (TSİ 09.00) sıralarında Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan bir helikopterin düştüğünü ve helikopterde bulunan mühimmatın patladığını kaydetmişti.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında Wagner'e bağlı binlerce Rus paralı askeri bulunuyor.
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