LGS'ye girecek öğrenciler dikkat! Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezî sınava katılacak öğrenciler için ocak ayı örnek soru kitapçığının yayımlandığını duyurdu.
GÜNDEM 06.01.2021, 12:12
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "2021 LGS kapsamındaki merkezî sınava hazırlanan öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ocak ayı örnek soru kitapçıklarımıza buradan (http://bit.ly/3pQiVO4) ulaşabilirsiniz. Ayrıca, hafta sonu TRT EBA Ortaokul'da sınav özel yayınlarımıza bekliyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, LGS için 2018-2019 öğretim yılından beri her ay örnek soru paketlerinin yayımlandığı hatırlatılırken, Ocak ayı örnek sorularının sınava girecek öğrencilerin kullanımına sunulduğu belirtildi.
2021 LGS kapsamındaki merkezî sınava hazırlanan öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.Ocak ayı örnek soru kitapçıklarımıza buradan https://t.co/wUpA0EA6Mj ulaşabilirsiniz.Ayrıca, hafta sonu TRT EBA Ortaokul'da sınav özel yayınlarımıza bekliyoruz.
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 6, 2021
2021 LGS kapsamındaki merkezî sınava hazırlanan öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.Ocak ayı örnek soru kitapçıklarımıza buradan https://t.co/wUpA0EA6Mj ulaşabilirsiniz.Ayrıca, hafta sonu TRT EBA Ortaokul'da sınav özel yayınlarımıza bekliyoruz. pushfn('ads'); — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 6, 2021
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, LGS için 2018-2019 öğretim yılından beri her ay örnek soru paketlerinin yayımlandığı hatırlatılırken, Ocak ayı örnek sorularının sınava girecek öğrencilerin kullanımına sunulduğu belirtildi.
2021 LGS kapsamındaki merkezî sınava hazırlanan öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.Ocak ayı örnek soru kitapçıklarımıza buradan https://t.co/wUpA0EA6Mj ulaşabilirsiniz.Ayrıca, hafta sonu TRT EBA Ortaokul'da sınav özel yayınlarımıza bekliyoruz.
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 6, 2021
2021 LGS kapsamındaki merkezî sınava hazırlanan öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.Ocak ayı örnek soru kitapçıklarımıza buradan https://t.co/wUpA0EA6Mj ulaşabilirsiniz.Ayrıca, hafta sonu TRT EBA Ortaokul'da sınav özel yayınlarımıza bekliyoruz. pushfn('ads'); — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 6, 2021
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