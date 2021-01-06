LGS'ye girecek öğrenciler dikkat! Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "2021 LGS kapsamındaki merkezî sınava hazırlanan öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ocak ayı örnek soru kitapçıklarımıza buradan (http://bit.ly/3pQiVO4) ulaşabilirsiniz. Ayrıca, hafta sonu TRT EBA Ortaokul'da sınav özel yayınlarımıza bekliyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, LGS için 2018-2019 öğretim yılından beri her ay örnek soru paketlerinin yayımlandığı hatırlatılırken, Ocak ayı örnek sorularının sınava girecek öğrencilerin kullanımına sunulduğu belirtildi.

2021 LGS kapsamındaki merkezî sınava hazırlanan öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.Ocak ayı örnek soru kitapçıklarımıza buradan https://t.co/wUpA0EA6Mj ulaşabilirsiniz.Ayrıca, hafta sonu TRT EBA Ortaokul'da sınav özel yayınlarımıza bekliyoruz.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 6, 2021



2021 LGS kapsamındaki merkezî sınava hazırlanan öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.Ocak ayı örnek soru kitapçıklarımıza buradan https://t.co/wUpA0EA6Mj ulaşabilirsiniz.Ayrıca, hafta sonu TRT EBA Ortaokul'da sınav özel yayınlarımıza bekliyoruz. pushfn('ads'); — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 6, 2021

