LGS ve YKS’de birinci dönemden sorulacak

Koronavirüs salgını nedeniyle 5 Ocak'a kadar ertelenen yüz yüze eğitim nedeniyle veliler çocukların nasıl bir eğitim alacağından ve yapılacak sınavlarda ne kadar başarılı olacaklarından dolayı endişle ve merak içindeler.

Milli Eğitim Bakanlığı çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. Şu an sınavların azaltılması ve LGS ile YKS sınavlarında öğrencilerin sadece birinci dönemden sorumlu tutulması planları ağırlık kazanmış durumda.

Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar için planlarını bugün köşesinde açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Sınavlar iptal edilmedi, ertelendi" sözleri sonrası bakanlığın sınavlar için düşündüğü planları şöyle sıraladı.



"* Bakanlık, ‘mihver’ ders denilen Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, kimya, fizik, coğrafya, Türk dili edebiyatı, geometri gibi ana alanlarda öğrencileri yılbaşı sonrası okula davet ederek kontrollü bir şekilde yüz yüze yazılı sınava almayı planlıyor.

* 4’üncü sınıftan itibaren her dönem için iki not olması kuralı salgın nedeniyle bozuldu. Birinci dönem için bir not yeterli görülecek.

* Bakanlık yetkililerini düşündüren bir konu da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrencilerin hangi dönemden sorumlu olacağı. Masada ağırlık kazanan görüş birinci dönem konuları. Ancak adayların kısıtlı konudan sorumlu olması da handikap yaratıyor. Bu durumun sınavların ölçüm gücünü düşüreceği de konuşulanlar arasında.

* Öğrendiğime göre 8’lerin gireceği LGS ve 12’lerin gireceği YKS’de ikinci dönem konuları olmayacak. YKS’de 9,10,11 ve 12’nci sınıfın ilk döneminin müfredatında yer alan konuların kazanımlarından soru çıkması bekleniyor.

* LGS’ye giren 8’inci sınıfların da ilk döneminin konu kazanımlarından sorumlu olma ihtimali yüksek. Sınavın ölçülebilirliğinin daha güçlü olması için daha geniş kapsamlı olması ve iki dönemi kapsaması gerektiğini belirten uzmanlar bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Henüz tam olarak karar verilmedi, bu konuda son noktayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la birlikte Bakan yardımcıları ve ilgili genel müdürlükler verecek.

* 25 Ocak’a kadar okulların kapalı kalması kararının daha ağır bastığı konuşuluyor. Yani birinci dönem, 25 Ocak’ta sona erebilir."

