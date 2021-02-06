LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS Şubat ayı örnek soru kitapçığı

8.sınıfların katılım sağladığı LGS bu yıl Haziran ayında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

LGS 2021 başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz 2020 yılında başvurular elektronik olarak yapılmıştı.

Bu yıl da başvuruların geçtiğimiz yıl olduğu gibi otomatik olarak yapılması bekleniyor.

6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek LGS merkezi sınavına yönelik kitapçıklar her ay yayımlanmaya devam edecek.

Öte yandan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik olarak üçüncü soru paketini öğrencilerin erişimine açtı.

Bu yılki sınav için ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak 2021'de paylaşılmıştı.

Önceki kitapçıklarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

