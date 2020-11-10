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LGS 2021 sınavı ne zaman yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
2021 Liselere yerleştirme sınavı olan LGS'nin tarihi belli oldu. LGS 2021 sınavı ne zaman yapılacak? LGS 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
GÜNDEM 10.11.2020, 16:58
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Milli Eğitim Bakanlığı LGS kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağıNI duyudu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı.
Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.
Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılacağı 2021 Lise Geçiş Sınavı LGS tarihi açıklandı.
Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021´de yapılacak. 2020 LGS sınav sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanmıştı… 2021 LGS sonuçlarının Haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
LGS 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır.
Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı.
Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.
Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılacağı 2021 Lise Geçiş Sınavı LGS tarihi açıklandı.
Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021´de yapılacak. 2020 LGS sınav sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanmıştı… 2021 LGS sonuçlarının Haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
LGS 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır.
Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.
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