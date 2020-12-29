LGS 2021 sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖL sınavı hangi tarihte?

İlköğretim okullarında öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi LGS tarihi belli oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yapılan açıklamaya göre LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılacak.



Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 27-18 Mart'ta yapılacak.

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi üçüncü dönem sınavı 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bu okulların birinci dönem sınavı ise 4-5 Aralık'ta olacak.



Ehliye sınavlar ise haftanın yedi günü 81 ildeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

