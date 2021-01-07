LGS 2021 ertelendi mi ne zaman hangi tarihte yapılacak?

LGS 2021 sınavı ertelenecek mi? sorusunu merak eden onbinlerce öğrenci var. Peki, LGS ne zaman hangi tarihte olacak? sorusunun detayları ne... Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde kısıtlamalar ve yasaklar uygulanmakta. Kısıtlamalar nedeniyle sınavların ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler, LGS'nin ne zaman hangi tarihte oalcağı sorusunun yanıtını arıyor.

2020-2021 Eğitim yılının başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan LGS 2021 tarihini öğrenen adaylar, yılın başında hazırlıklara başladı.

Açıklamada, 2021 LGS tarihinin ertelenmediği belirtilirken LGS 2021 tarihi ile ilgili sınav 6 Haziran’da merkezi olarak yapılacak. MEB, LGS kapsamında yapılacak merkezî sınava katılacak öğrenciler için 2018-2019 öğretim yılından beri her ay örnek soru paketleri yayımlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi sistem kapsamında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için örnek soruları aralık ayı itibariyle yayınlamaya başladı. Sorular sayısal ve sözel olarak ayrı yayınlandı. Sayısal testinde matematik ve fen bilimlerinde 20’şer sorudan toplam 40 soru bulunuyor. Sözel testi ise; Türkçe dersinden 10, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinden beş, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden beş, İngilizce dersinden de beş olmak üzere toplamda 25 sorudan oluşuyor.

