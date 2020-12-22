Levent Şahin'den flaş Trabzonspor açıklaması
Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası sebebiyle Göztepe maçına takımın başında çıkan Levent Şahin, 3-1 kazanılan mücadeleyle ilgili konuştu.
GÜNDEM 22.12.2020, 22:20
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Levent Şahin'in maç sonu sözleri şu şekilde:
"Ben sözlerime Özkan Sümer ve taraftarımız Ulaş Bayam'a rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Maça gelirsek 3 yıl önce Fatih Hocamızın bir paylaşımı vardı. "Nerede kalmıştık" diye. o geldikten sonra Göztepe'yi 3-1 yenmiştik. Bugün de böyle oldu ve o sezon şampiyon olduk. 3 yıl sonra yine beraberiz. İnşallah bu sezon da şampiyon oluruz Bugün kazandık. İyi bir oyun oynadık. Geçiş hücumlarında doğru pasları verebilsek skor daha farklı olabilirdi."
"Eksikleri biz dile getirmiyoruz. Muslera, Fatih, Emre, Falcao, Babel, Kerem, Marcao, Etebo... Her oyuncuya ihtiyacımız var. Trabzonspor maçında her oyuncudan en iyiyi isteyeceğiz. Trabzonspor maçı Pazar günü olsa Emre Taşdemir ve Fatih'i kullanabilecektik. 5 saat farkla izolasyon sürecine takıldılar. Kime ne görev gelirse en iyi şekilde çıkıp oynayacak. Çalışmaya devam edeceğiz."
"Ben sözlerime Özkan Sümer ve taraftarımız Ulaş Bayam'a rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Maça gelirsek 3 yıl önce Fatih Hocamızın bir paylaşımı vardı. "Nerede kalmıştık" diye. o geldikten sonra Göztepe'yi 3-1 yenmiştik. Bugün de böyle oldu ve o sezon şampiyon olduk. 3 yıl sonra yine beraberiz. İnşallah bu sezon da şampiyon oluruz Bugün kazandık. İyi bir oyun oynadık. Geçiş hücumlarında doğru pasları verebilsek skor daha farklı olabilirdi."
"Eksikleri biz dile getirmiyoruz. Muslera, Fatih, Emre, Falcao, Babel, Kerem, Marcao, Etebo... Her oyuncuya ihtiyacımız var. Trabzonspor maçında her oyuncudan en iyiyi isteyeceğiz. Trabzonspor maçı Pazar günü olsa Emre Taşdemir ve Fatih'i kullanabilecektik. 5 saat farkla izolasyon sürecine takıldılar. Kime ne görev gelirse en iyi şekilde çıkıp oynayacak. Çalışmaya devam edeceğiz."
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