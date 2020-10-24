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Leva 5 lira olunca böyle oldu
Bulgaristan’ın para birimi olan leva, Türk Llirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Bulgar Levası 5 liraya dayanınca, komşu ülke vatandaşları Edirne’ye akın etti.
GÜNDEM 24.10.2020, 07:51
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Sosyete pazarında adım atılacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasında Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti.
Edirne’de her Cuma günü kurulan ve ‘Sosyete Pazarı’ olarak adlandırılan Ulus Pazarı, Bulgarların akınına uğradı. Bulgar Levası’nın Türk Lirası karşısında hızla değer kazanmasını fırsat bilen komşu ülke vatandaşları, pazarı adeta talan etti.
Giyimden kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgarlar, aldıkları malzemeleri taşımakta güçlük çekti. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaya, “Sanayi odası olarak pandemi başladığından bu yana çok ciddi önlemler ve denetimler yapıyoruz. Hem işletmelerimiz hem de vatandaşlarımızın bu kurallara harfiyen uyduklarını görebiliyoruz. Bu da bizi memnun ediyor” dedi.
Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu da valilik ve belediye tarafından pandemi için hazırlanan Bulgarca uyarı anonslarını gün boyu ses sistemlerinden yayınladıklarını dile getirerek, “Pandemi başladığından bu yana salgınla ilgili önlemler almaktayız. Son dönemde tabii Bulgar vatandaşlarımızın Edirne’ye gelmesi ile birlikte yoğunluk yaşanmaktadır. Bu yoğunluğa rağmen biz ekibimizle birlikte emniyetimiz, sağlık müdürlüğümüz ve valiliğimiz ile birlikte güvenlik ve sağlık önlemlerini en üst seviyede almaktayız” dedi.
Edirne’de her Cuma günü kurulan ve ‘Sosyete Pazarı’ olarak adlandırılan Ulus Pazarı, Bulgarların akınına uğradı. Bulgar Levası’nın Türk Lirası karşısında hızla değer kazanmasını fırsat bilen komşu ülke vatandaşları, pazarı adeta talan etti.
Giyimden kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgarlar, aldıkları malzemeleri taşımakta güçlük çekti. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaya, “Sanayi odası olarak pandemi başladığından bu yana çok ciddi önlemler ve denetimler yapıyoruz. Hem işletmelerimiz hem de vatandaşlarımızın bu kurallara harfiyen uyduklarını görebiliyoruz. Bu da bizi memnun ediyor” dedi.
Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu da valilik ve belediye tarafından pandemi için hazırlanan Bulgarca uyarı anonslarını gün boyu ses sistemlerinden yayınladıklarını dile getirerek, “Pandemi başladığından bu yana salgınla ilgili önlemler almaktayız. Son dönemde tabii Bulgar vatandaşlarımızın Edirne’ye gelmesi ile birlikte yoğunluk yaşanmaktadır. Bu yoğunluğa rağmen biz ekibimizle birlikte emniyetimiz, sağlık müdürlüğümüz ve valiliğimiz ile birlikte güvenlik ve sağlık önlemlerini en üst seviyede almaktayız” dedi.
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