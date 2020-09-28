Leicester'dan Manchester City'e 5'li tarife

Manchester City, 4. dakikada Riyad Mahrez'in müthiş golüyle 1-0 öne geçti. 35'te De Bruyne'nin ortasında Rodri kafayla topu ağlarla buluşturdu; ancak hakem pozisyon öncesi faul yaptığını tespit etti.

36'da Jamie Vardy, Walker'ın ceza sahası içinde yaptığı hareketle yerde kaldı; konuk ekip penaltı kazandı. Bir dakika sonra Vardy, sert ve düzgün vurarak skoru 1-1 yaptı.

İlk yarı takımlar soyunma odasına eşitlikle giderken; 54'te Jamie Vardy bir kez daha sahneye çıktı. Castagne sağ kanattan ön direğe ortaladı. Vardy'nin vuruşunda kaleci Ederson bir kez daha çaresiz kaldı.

57. dakikada Garcia'nın ceza sahası sol içinde Vardy'ye yaptığı hareketi hakem bir kez daha penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktaya giden Vardy, ağları 3. kez havalandırdı ve Leicester City'yi 3-1 öne geçirdi.

64. dakikada Mendy'nin ortasında Delap'ın vuruşunda top direkten dönerken; 77Dde Madison'un golü geldi. 23 yaşındaki oyuncu ceza sahası sol ön çizgisi yakınından müthiş bir şut çıkardı ve Leicester'i 3-1 öne geçirdi.

84. dakikada Ake, Mahrez'in kullandığı köşe vuruşunda topu kafayla ağlarla buluşturdu: 2-4.

86. dakikada Benjamin Mendy'nin James Maddison'a yaptığı hareket sonrası Leicester City, maçtaki 3. penaltısını kazandı.

88. dakikada Tilemans'ın kullandığı penaltı vuruşunda top 5. kez Manchester City ağlarıyla buluştu.

Leicester City karşılaşmadan 5-2 galip ayrılırken; Pep Guardiola ve Manchester City bir çok ilki yaşadı. pep Guardiola'nın çalıştırdığı takımlara karşı Jamie Vardy, 2. kez hat-trick yaptı. Eylül 2020'de bunu bir kez daha başaran Vardy'den önce de Lionel Messi, Ekim 2016'da yapmıştı.

Manchester City, Pep Guardiola'nın takımın başına geçtiği 2016'dan bu yana sahasında ilk kez bir maçta (109 maç sonra) 4 ve üzeri gol yedi.

Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde 686 maç sonra çalıştırdığı takımın kalesinde ilk kez 5 gol gördü.

