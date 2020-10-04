Leicester City ilk mağlubiyetini aldı
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Leicester City, sahasında West Ham United'a 3-0 mağlup oldu.
GÜNDEM 04.10.2020, 18:54
Lige 3'te 3 yaparak başlayan Brendan Rodgers yönetimindeki Leicester City, hiç isabetli şut üretemediği mücadeleyi 14. dakikada Michail Antonio, 34. dakikada Pablo Fornals ve 83. dakikada Jarrod Bowen'ın attığı golleriyle 3-0 kaybetti.
Leicester City forması giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder 55. dakikada Daniel Amartey'nin yerine oyuna girdi.
Mavi-beyazlı ekip, milli maçlara verilen aranın ardından sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
Leicester City forması giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder 55. dakikada Daniel Amartey'nin yerine oyuna girdi.
Mavi-beyazlı ekip, milli maçlara verilen aranın ardından sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
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