LED ışık ve manyetik levitasyon Flyte Eren Güney ile Türkiye’de

Gelişmiş manyetik levitasyon teknolojisi Flyte, girişimci CEO Eren Güney ile Türkiye’de. Sadece büyüklerin değil küçüklerin de yararlanabileceği ve farklı objelerin minimal tasarım ve sanatla bir araya getirildiği manyetik levitasyon, bir çok tasarımdan oluşuyor. Aynı zamanda saat, saksılar, ampuller ve hayal gücünüzle sınırlı birçok objeyle tasarlanabiliyor.



Geleceğin dekorasyonları levitasyon tasarımları ile Flyte tarafından geliştirilmeye devam ettiğini söyleyen Eren Güney, ev dekorunun yeniden keşfedildiğini, yerçekimine meydan okuyan benzersiz tasarımlarla, dekorasyona bakış açınızı değiştireceğinizi gösteriyor. Hayallerinizi sınırlarını zorlayabileceğiniz birçok objeden tasarlanan ürünler; ampullerden, geleneksel saat anlayışın dışına çıkan saat kürelerinden, dekor kürelere, heykellere, saksılara kadar birçok farklı ürünü içeriyor.

Nikola Tesla ve Edison’un ampullerinden ilham alınarak oluşturulan Nikola Buckminster, Manhattan ışıklarını hayal ederek tasarlanan Manhattan ve ardından gelen Royal ile minimalist ve yerçekimine meydan okuyan tasarımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen girişimci Eren Güney, özel tasarımlara da imza attıklarını belirtiyor. Aklınızın alabileceği her türlü objenin manyetik levitasyona kurulabileceğini gösteren birçok farklı tasarım bulunuyor. Ağırlıkları 50 gr ile 15 kg ağırlığında değişen ürünler, 2 cm ile 20 cm yüksekliğe kadar çıkarılabiliyor.



Flyte markasının Lyfe Planter ürünü ile artık bitkileri bir mini gezegen olarak düşünebilirsiniz. Rahatlatıcı bir deneyim yaşatan bu ürün, havalı görünümünün yanında hipnotik bir etki de bırakıyor. 6 farklı rengi bulunan Lyfe, tüm farklı yönlerden güneş ışığı alacak şekilde dönüyor. Akıllıca düşünülmüş olan bu ürün, büyümek için toprağa ihtiyaç duymayan büyülü bir bitki niteliği taşıyor.

Lyfe , havada dönerken, farklılığa ve rahatlatıcı bir deneyime adım atmanızı sağlıyor. Üründe aşırı sulamayı minimuma düşürmek için özel bir drenaj sistemi bulunuyor. Bu sistem suyun gizli bir iç rezarvuara kaçmasına izin veriyor. Böylece suyun seviyesini ayarlamanıza yardımcı oluyor.





Günümüzde giderek daha fazla insanın ilgisini çeken ve dekorasyon alanında büyük ses getiren Flyte, Türkiye sadece genç girişimci Eren Güney tarafından satışa sunuluyor. Özel patentli teknoloji sayesinde, objelerin havada asılı kalmasını sağlayan estetik tasarımlar, dekorasyon dünyasında kolay kolay göremeyeceğimiz ve ezberleri bozan yapısıyla da dekorasyon bakış açısını tamamen değiştiriyor.

Her kesimden insanın ilgisini çekecek ürünlerin tasarlandığı ve fütürüstik dekorasyondan hoşlananların dünyasını değiştirecek olan manyetik levitasyon; sanatın, teknolojinin ve minimalist düşüncenin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Gezinen ışığı, manyetik kaldırma ve kablosuz teknolojiyi kullanan Flyte, henüz ülkemizde çok yeni olmasına rağmen, ezber bozmaya devam ederken, yeni tasarlanan ve hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak tasarımlarla kendini yenilediğini söyleyen girişimci Eren Güney; bu konuda girişimcilik yapmak isteyenlere de çağrı yaparak, bayilik yapmak için, firmanın başvuruları kabul ettiğini belirtiyor.

Flyte CEO’su Eren Güney’den önemli bir mesaj var:

https://www.youtube.com/watch?v=GfW6vVwuqS0

https://www.flyte.com.tr/

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