Reklam

Son Dakika

LED ışık ve manyetik levitasyon Flyte Eren Güney ile Türkiye’de

Gelişmiş manyetik levitasyon teknolojisi Flyte, girişimci  CEO Eren Güney ile Türkiye’de.

GÜNDEM 17.01.2021, 22:23
LED ışık ve manyetik levitasyon Flyte Eren Güney ile Türkiye’de
Gelişmiş manyetik levitasyon teknolojisi Flyte, girişimci  CEO Eren Güney ile Türkiye’de. Sadece büyüklerin değil küçüklerin de yararlanabileceği ve farklı objelerin minimal tasarım ve sanatla bir araya getirildiği manyetik levitasyon, bir çok  tasarımdan oluşuyor. Aynı zamanda saat, saksılar, ampuller ve  hayal gücünüzle sınırlı birçok objeyle tasarlanabiliyor.

Geleceğin dekorasyonları  levitasyon tasarımları ile Flyte tarafından geliştirilmeye devam ettiğini söyleyen Eren Güney, ev dekorunun yeniden keşfedildiğini, yerçekimine meydan okuyan benzersiz tasarımlarla, dekorasyona bakış açınızı değiştireceğinizi gösteriyor. Hayallerinizi sınırlarını zorlayabileceğiniz birçok objeden tasarlanan ürünler; ampullerden, geleneksel saat anlayışın dışına çıkan saat kürelerinden, dekor kürelere, heykellere, saksılara kadar birçok farklı ürünü içeriyor.
Nikola Tesla ve Edison’un ampullerinden ilham alınarak oluşturulan Nikola Buckminster, Manhattan ışıklarını hayal ederek tasarlanan Manhattan ve ardından gelen Royal ile minimalist ve yerçekimine meydan okuyan tasarımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen girişimci Eren Güney, özel tasarımlara da imza attıklarını belirtiyor. Aklınızın alabileceği her türlü objenin manyetik levitasyona kurulabileceğini gösteren birçok farklı tasarım bulunuyor. Ağırlıkları 50 gr ile 15 kg ağırlığında değişen ürünler, 2 cm ile 20 cm yüksekliğe kadar çıkarılabiliyor.

Flyte markasının Lyfe Planter ürünü ile artık bitkileri bir mini gezegen olarak düşünebilirsiniz. Rahatlatıcı bir deneyim yaşatan bu ürün, havalı görünümünün yanında hipnotik bir etki de bırakıyor. 6 farklı rengi bulunan Lyfe, tüm farklı yönlerden güneş ışığı alacak şekilde dönüyor. Akıllıca düşünülmüş olan bu ürün, büyümek için toprağa ihtiyaç duymayan büyülü bir bitki niteliği taşıyor.
Lyfe , havada dönerken, farklılığa ve rahatlatıcı bir deneyime adım atmanızı sağlıyor. Üründe aşırı sulamayı minimuma düşürmek için özel bir drenaj sistemi bulunuyor. Bu sistem suyun gizli bir iç rezarvuara kaçmasına izin veriyor. Böylece suyun seviyesini ayarlamanıza yardımcı oluyor.
 

Günümüzde giderek daha fazla insanın ilgisini çeken ve dekorasyon alanında büyük ses getiren Flyte, Türkiye sadece genç girişimci Eren Güney tarafından satışa sunuluyor. Özel patentli teknoloji sayesinde, objelerin havada asılı kalmasını sağlayan estetik tasarımlar, dekorasyon dünyasında kolay kolay göremeyeceğimiz ve ezberleri bozan yapısıyla da dekorasyon bakış açısını tamamen değiştiriyor.
Her kesimden insanın ilgisini çekecek ürünlerin tasarlandığı ve fütürüstik dekorasyondan hoşlananların dünyasını değiştirecek olan manyetik levitasyon; sanatın, teknolojinin ve minimalist düşüncenin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Gezinen ışığı, manyetik kaldırma ve kablosuz teknolojiyi kullanan Flyte, henüz ülkemizde çok yeni olmasına rağmen, ezber bozmaya devam ederken, yeni tasarlanan ve hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak tasarımlarla kendini yenilediğini söyleyen girişimci Eren Güney; bu konuda girişimcilik yapmak isteyenlere de çağrı yaparak, bayilik yapmak için, firmanın başvuruları kabul ettiğini belirtiyor.
Flyte CEO’su Eren Güney’den önemli bir mesaj var:
https://www.youtube.com/watch?v=GfW6vVwuqS0 
https://www.flyte.com.tr/
Advertorial
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 17 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Leicester City 18 35
3. Liverpool 18 34
4. Tottenham 18 33
5. Man City 16 32
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12