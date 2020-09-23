Lech Poznan Apollon'u gol boğdu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, tek maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turuna çıkan ilk takım belli oldu.

Polonya ekibi Lech Poznan, konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon takımını 5-0 yenerek tur atladı.

