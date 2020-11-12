Lavrov: Dağlık Karabağ'da Türkiye ile ortak görevlerimiz var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile ortak çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Türkiye ile ortak görevlerimiz var. Görevimiz, Azerbaycan topraklarından teknik araçlarla gözlem yaparak barış operasyonunun yapıldığı bölgede durumu gözlemlemektir." dedi.

Lavrov, AA muhabirinin "Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan- Ermenistan arasında çatışmaları sonlandıran anlaşmanın imzalanmasına kadarki diplomatik sürece katılması ve katkısı” ile ilgili soruyu cevapladı.

Lavrov, "Türk ortaklarımızla Azerbaycan topraklarında, çatışma bölgesinin yakınında olmayan gözlem merkezinin oluşturulması konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Bu merkezin uzaktan Dağlık Karabağ’da teknik araçlarla havada ve sahadaki durumu denetleyeceğini ve gerektiğinde olası ihlalleri ortadan kaldırmak için Rusya ve Türkiye’nin etkisinin devreye sokulacağını anlatan Lavrov, "Çalışmalar, ortak merkez için ayrılmış topraklarda yapılacak. Bu, barış güçlerinin bölgede herhangi bir hareketiyle ilgili değildir. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Farklı isteklerin dile getirildiğini duyuyorum ancak bunları bir tarafa bırakıp belirlenen işi yapmak gerekiyor. Bu iş de ancak, dün iki ülkenin Savunma Bakanları tarafından imzalanan gözlem merkezi ile ilgili anlaşma çevresinde yapılabilir." diye konuştu.

Rusya'nın, sınırlarında ve dünyada problemlerin yaşanmaması konularına ilgi gösterdiğini söyleyen Lavrov, Rusya’nın Dağlık Karabağ meselesinde çözüm sürecini uzattığına dair iddiaları reddetti.

Lavrov, ne Karabağ’da ne Transdinyester’de ne de herhangi bir eski Sovyetler bölgesinde donmuş ihtilafların devam etmesiyle ilgilendiklerini savundu.

Dağlık Karabağ meselesi ile ilgili Türkiye ile yapılacak işler olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Türkiye ile ortak görevlerimiz var. Görevimiz, Azerbaycan topraklarından teknik araçlarla gözlem yaparak barış operasyonun yapıldığı bölgede durumu gözlemlemektir." dedi.

