Lapa lapa kar yağacak! Meteorolojiden kar, sağanak, çığ ve don uyarısı

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre; bugün bazı illerimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Bazı bölgelerimizde ise sağanak yağış etkili olacak. Bununla birlikte raporda batı kesimlerde sıcaklıkların daha da düşeceği bildirilirken özellikle sabah saatleri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

İstanbul ve Kocaeli kıyıları gibi birçok ilimizde bugün yoğun yağışlı görülecek. Doğu kesimlerde kar yağışı ile beraber buzlanma ve don tehlikesine karşın vatandaşlar uyarıldı…

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışına dönüştü. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don etkili olacak.

Hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde azalacak, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güney, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; genellikle güney, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara Bölgesinde havanın çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, batısı ile zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Trakya kesimi ile Çanakkale'nin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar, Çanakkale ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 2°CİSTANBUL Çok bulutlu ve yağmurlu, Avrupa Yakası'nın batısı ile akşam saatlerinde il geneli karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı 7°CKIRKLARELİ Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 1°CKOCAELİ Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı 17°C

Ege Bölgesinde havanın çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağmur (51-110 kg/m2), Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; genellikle güney, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 9°C

DENİZLİ Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 13°CİZMİR Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 12°CMANİSA Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 13°C

Akdeniz Bölgesinde havanın çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 16°CANTALYA Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 15°CHATAY Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 13°CISPARTA Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. 8°C

İç Anadolu Bölgesinde havanın çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°CÇok bulutlu, öğleden sonra yağmur, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 10°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

Batı Karadeniz Bölgesinde havanın çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 10°CDÜZCE Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 17°CKASTAMONU Çok bulutlu, akşam yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 14°CZONGULDAK Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 18°C

Orta ve Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Samsun yağmurlu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ve batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 0°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -4°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 5°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Bölgesinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

