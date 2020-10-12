Lakers Kobe Bryant'ı unutmadı! Maçın ardından duygusal anlar!

NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers, 6. maçta Miami Heat'i 106-93 mağlup ederek seride durumu 4-2 yaptı ve tarihindeki 17. şampiyonluğa ulaştı.

Final MVP'si ödülünün sahibi olan LeBron James, bunu 3 farklı takımla başaran NBA'deki ilk oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı.



NBA'de 17. şampiyonluğuna ulaşan Lakers, ayrıca şampiyonluk sayısında Boston Celtics’i yakaladı. Lakers böylece NBA tarihinin en başarılı takımı unvanını Celtics ile paylaşmış oldu.

Lebron James ve Anthony Davis, Lakers'a 10 yıl sonra şampiyonluğu getiren isimler oldu. Lakers, son şampiyonluğunu 2010 yılında elde etmişti. 26 Ocak 2020 tarihinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant, 2010 yılında takımı şampiyonluğa taşıyan isim olmuştu.



Şampiyonluğun ardından Ocak ayında trajik bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden efsane oyuncu Kobe Bryant unutulmadı...

Finallerde çok iyi bir performans ortaya koyan Anthony Davis, maçın ardından yaptığı açıklamada şampiyonluğu Kobe Bryant'a armağan ettiklerini söyledi.

Davis, maçın ardından şu sözleri kullandı; ''Kaza yaşandığından beri Kobe Bryant için şampiyon olmak istiyorduk. Eminim ki Kobe bir yerlerden bizi izleyip gururlanıyor. Eminim eşi Vanessa, tüm NBA, hayranları bizimle onur duyuyor.''

''Bu şampiyonluğun anlamı bizim için çok büyük. Kobe Bryant hepimiz için bir abi gibiydi. Bu şampiyonluğu onun için kazandık...''



Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant ise şampiyonluğun ardından Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Vanessa Bryant, ''Tebrikler Lakers, Kobe haklıydı! Saha içinde kalın, dışarıdan gelen seslere kulağınızı kapatın! Keşke Kobe ve Gigi de bunu görebilseydi.'' sözlerini kullandı.

LeBron James ise ''Bu trajedi yaşandıktan sonra tüm takım birlik oldu. Şampiyonluğun anlamı çok büyük. O, hepimizden büyük...'' dedi.



Öte yandan Los Angeles'ta Lakers taraftarları şampiyonluğun ardından Staples Center'da toplandı.

Taraftarların Kobe Bryant formaları ve afişleri ile yer alması dikkat çekti.

Lakers taraftarları da bu şampiyonluğun Kobe Bryant için alındığını belirtirken efsane oyuncu unutulmadı...

