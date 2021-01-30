Laf başka icraat başka

İktidarın uzun süredir üzerinde çalıştığı reform paketi’nde sona gelindi. Ancak İktidarın son dönemlerde gazeteci ve siyasilere yapılan saldırılara tepki göstermemesi ve AİHM ile AYM kararlarının uygulanmaması reformla ilgili “lafa değil, icraata bakarım” yorumlarına neden oldu.

Söylenenlerle yapılanların çelişmesi, beklentiyi düşürdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk olarak Kasım ayında gündeme getirilen ‘ekonomide ve hukukta reform’ çalışmalarında sona gelindi. Ancak reform çıkışlarının yapıldığı dönemde, Türkiye’de reformun ruhuna aykırı uygulamaların sürdürülmesi reformla ilgili beklentileri düşürdü. Son dönemlerde başta gazeteci ve siyasilere yapılan saldırılara iktidar tarafından yeterli tepkinin gösterilmemesi, üst mahkeme kararlarının tanınmaması gibi uygulamalar, “Lafa değil, icraata bakarız” söylemlerine neden oldu!



İktidar, ekonomideki ve yargıdaki sıkıntıları gidermek için ortaya koyduğu reform çalışmasının sonuna geldi. Salı günü Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda yapılan çalışmaları masaya yatıran İktidarın kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Ancak Türkiye’de son aylarda yaşananlar, reformdan beklentilerin de iyice düşmesine neden oldu.



Bir taraftan reform çalışmaları yapılırken, diğer taraftan mevcut kanun ve yasalara aykırı hareket edilmesi reformun uygulanabilirliği konusunda endişelere neden oldu. Başta gazeteci ve siyasilere yapılan saldırılara iktidarın ciddi tepki göstermemesi öte yandan üst mahkeme kararlarının da tanınmaması gibi uygulamalar “Reform dolu olsa ne yazar, sonuçta uygulanmayacak” yorumlarına neden oluyor.



Hatırlanacağı üzere Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu’na silahlı sopalı saldırı oldu ancak iktidar partisinden kınama gelmedi. Ayrıca AİHM’in Demirtaş ile AYM’nin ise Enis Berberoğlu kararı da alt mahkemeler tarafından dikkate alınmadı. Reform çalışmalarının olduğu bir dönemde halihazırdaki kanunların uygulanmaması reformla ilgili ‘lafa değil, icraata bakarım’ yorumlarına neden oldu.

