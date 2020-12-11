KYK'dan burs ve kredi hakkı kazananlar dikkat! Bugün son gün...

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını maddi sıkıntılar içerisinde geçirmemeleri amacıyla maddi destek sağlayan KYK, burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler KYK burs ve kredi paralarının ne zaman yatacağını merak ediyor.

KYK burs ve kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira

Yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira

Doktora öğrencileri için ise 1650 lira verilecek...

2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek

