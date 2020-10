KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK bursundan kimler yararlanabilir?

Milyonlarca öğrenci üniversite için hazırlıklarını sürdürürken KYK yurt başvuruları için geri sayım devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl KYK yurt ve burs başvurularının ekim ayında yapılacağı açıklanmıştı.

Başvurular için net bir tarih verilmezken YÖK'ten gelen açıklamada KYK yurt ve burs başvuruların çok kısa bir sürede başlayacağı öngörülüyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK başvurularının YÖK'ün açıklayacağı akademik takvime göre yapılacağını duyururken YÖK'ten üniversitelere gönderilen yazı da ise okulların ekim ayından itibaren planlama yapılmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.



KYK Destek hesabı öğrencilerin KYK yurt ve burs başvurularına yönelik sorularına yanıt vererek şu ifadeleri kullanmıştı

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."



KYK burs ve yurt başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim tarihine kadar devam etmişti.

Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs ve yurt başvurusunun 21 Ekim 2020 tarihine kadar başlaması bekleniyor.



11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.

İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.

Üçüncü adımda öğrenim bilgileri,

Dördüncü adımda bilgilendirme mesajı,

Beşinci adımda adres bilgileri,

Altıncı adımda, özel durum bilgileri,

Yedinci adımda aile bilgileri,

Sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri,

Dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri,

Onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi,

Son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.



* Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız. * Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız. * Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız. * Bekarsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz. * Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.