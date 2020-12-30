KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs ücreti kaç TL

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlar boyunca maddi destek amacıyla verilen KYK, burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da partisinin grup toplantısında üniversite öğrencilerine verilecek kredi ve burs miktarlarını duyurdu.

11 Aralık’ta sona eren taahhütname onayı ile de birlikte öğrenciler ödemenin yapılacağı tarih heyecanla beklemeye başladı.

KYK ödemeleri Ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir şekilde yapılacak.

İlk ödeme ise Ocak ayında içerisinde olacak.



TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.



2021 yılında Kredi ve burs miktarını belli oldu.

2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisansa 1100 TL, doktorada 1650 TL veriliyordu.

2021 yılı içinse lisansta bu rakam 550’den 650 TL’ye çıkarıldı.

1100 TL olan yüksek lisans ücreti 1300 TL’ye

Doktorada ise bu ücret 1650 TL'den 1950 TL’ye çıkarıldı.

