KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi miktarları....

Mali olanaklardan yoksun ya da ihtiyaç sahibi öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amacıyla verilen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu yani KYK kredi ve burs miktarları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada öğrencilerine verilecek kredi ve burs miktarlarını geçtiğimiz hafta duyurmuştu.

11 Aralık’ta sona eren taahhütname onayı ile de birlikte öğrenciler ödemenin yapılacağı tarih heyecanla beklemeye başladı.

KYK ödemeleri Ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir şekilde yapılacak.

İlk ödeme ise bu ay içerisinde olacak.



T.C kimlik numarasının son rakamına göre ödenen burs ve krediler 6 Ocak'ta başlayacak ve 10 Ocak tarihinde tamamlanacak.

Buna göre burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerden paralarını kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta alabilecek.



Öğrencilere ödenecek 2021 yılı kredi ve burs miktarları da belli oldu.

2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisansa 1100 TL, doktorada 1650 TL veriliyordu.

2021 yılı içinse lisansta bu rakam 550’den 650 TL’ye çıkarıldı.

1100 TL olan yüksek lisans ücreti 1300 TL’ye

Doktorada ise bu ücret 1650 TL'den 1950 TL’ye çıkarıldı.

