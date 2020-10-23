KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilir?

2020 yılı Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih işlemleri sona ermesinin ardından KYK burs ve yurt başvurularına ilişkin araştırmalar hız kesmeden devam ediyor.

Milyonlarca aday kayıt sonrası KYK yurt ile burs başvurularının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

KYK yurt ve burs başvuruları 2019 yılında 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos’ta son bulmuştu.

YÖK'ten yapılan açıklamada üniversite yönetimlerini uyarmış yeni dönem için 1 Ekim'den sonra planlama yapmalarını istemişti.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK yurt başvuruları alınacak. Yurt başvurularının 7 Eylül günü başlaması bekleniyor.

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.

KYK bursu herkese çıkmaz ama burs çıkmayan herkese kredi çıkar.

2019 yılında 500 TL olan kredi ve burs miktarı, 2020 yılında 550 TL'ye çıkarılmıştı.

* Lisans öğrencileri,

* Ön lisans öğrencileri,

* Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler

* ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

* Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

* Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, Yabancı uyruklu öğrenciler, Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri, Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler, Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler burstan yararlanamazlar.

