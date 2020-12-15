KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını maddi sıkıntılar içerisinde geçirmemeleri amacıyla maddi destek sağlayan KYK, burs ve kredi sonuçları geçen hafta açıklanmıştı.

11 Aralık’ta sona eren taahhütname onayı ile de birlikte öğrenciler ödemenin yapılacağı tarih heyecanla bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklamasına göre ödemeşer ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir şekilde yapılacak. İlk ödeme ise Ocak ayında içerisinde olacak.



TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.



Lisans öğrencileri için aylık 550 lira,

Yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira

Doktora öğrencileri için ise 1650 lira.

2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

