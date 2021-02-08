KYK burs ve kredi ödemeleri başladı! KYK burs ücretleri ne kadar oldu?
Yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Peki KYK burs ücretleri ne kadar oldu? Burslar nasıl alınacak?
GÜNDEM 08.02.2021, 12:14
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçtiğimiz günlerde yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıklamıştı.
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağını duyurdu.
TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Şubat, “2” olanlar 7 Şubat, “4” olanlar 8 Şubat, “6” olanlar 9 Şubat, “8” olanlar 10 Şubat 'da ödemelerini alabilecek.
Burs ve kredi miktarı lisansta 650 lira, yüksek lisansta bin 300 lira hesaplara yatırılacak.
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağını duyurdu.
TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Şubat, “2” olanlar 7 Şubat, “4” olanlar 8 Şubat, “6” olanlar 9 Şubat, “8” olanlar 10 Şubat 'da ödemelerini alabilecek.
Burs ve kredi miktarı lisansta 650 lira, yüksek lisansta bin 300 lira hesaplara yatırılacak.
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