Son Dakika
KYK burs ve kredi ödemeleri başladı
Yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
GÜNDEM 08.02.2021, 12:10
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağın bildirdi.
Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağın bildirdi.
Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 08 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Alanyaspor
|23
|41
|5. Trabzonspor
|22
|39
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Karagümrük
|23
|37
|8. Gaziantep FK
|22
|35
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|22
|26
|13. Rizespor
|23
|26
|14. Kasımpaşa
|23
|26
|15. Konyaspor
|22
|24
|16. Kayserispor
|23
|24
|17. Başakşehir
|23
|24
|18. Erzurumspor
|23
|22
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|22
|18
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|20
|34
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
|4. Liverpool
|23
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Arsenal
|23
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Real Madrid
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Athletic Bilbao
|21
|25
|11. Celta de Vigo
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|21
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16
Sayfalar Tümü