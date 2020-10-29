KYK burs ve kredi başvuruları başladı! İşte başvurular için son gün...

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından veirlen KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı.

Burs ve kredi ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs başvuruları Kasım ayı sonunda açıklanacak.

Öğrenciler ocak ayından itibaren paralarını almaya başlayacaklar.



2020 - 2021 KYK burs ücretleri belii oldu.

Önlisans ve lisans öğrencileri 550 TL

Yüksek lisans öğrencileri 1100 TL

Doktora öğrencileri ise 1650 TL alacak...



KYK bursu geri ödemesiz olduğu için başvuru yapan herkese çıkmamaktadır.

Ailelerin maddi durumu gözetilerek yapılan inceleme sonucu burslar hak sahiplerine verilmekte.



KYK tarafından verilen öğrencilere verilen öğrenim kredileri geri ödemeli paralardır.

Öğrenciler üniversitelerini bitirdikten 2 yıl sonra aldıkları öğrenim kredilerini taksitler halinde geri ödemek zorundadırlar. Aksi taktirde ödenmeyen krediler için haciz işlemleri dahi başlatılabilmektedir.



KYK bursunu önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri alabilmektedir.

KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ekim ayı içinde e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.

KYK başvuruları için kazanılan bölüm, aile birey sayısı, yardıma muhtaç kişinin olup olmadığı, ev-arsa-araba bilgileri, anne ve babanızın meslekleri, bordro bilgileri gibi bilgiler istenmektedir.

Yapılan başvurular uzmanlar tarafından incelenerek ihtiyaç sahiplerine her ay ödeme yapılmaktadır.



KYK başvuruları 3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.



Öğrencilerin çok dikkat etmesi gereken bir durum var.

Burs almaya başladıktan sonra öğrenci derslerden başarısız olduğu takdirde yani 3 ve daha fazla dersten kalırsanız veya ortalamanız 1.80’in altına düşerse verilen burs KYK tarafından kesilir.

Bu nedenden dolayı öğrenciler burslarının kesilmesini istemiyorsa derslerinde başarılı olmak zorundalar.

