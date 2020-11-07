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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen kredi ve burs başvurusu sonuçları merakla bekleniyor. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM 07.11.2020, 14:42
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerinin geçimlerini kolaylaştırmak adına karşılıksız burs veya karşılıklı kredi ödemeleri yapılıyor. YKS sınavına giren öğrenciler, üniversiteye yerleştirdikleri takdirde KYK burs ve kredi başvurularını yapabiliyor.
İki yıllık veya dört yıllık üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere burs ve kredi olanağı sağlayan KYK burs ve kredi başvuru 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı
KYK, bu seneki kredi ve burs başvuru işlemleri için henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. KYK burs başvuruları geçen sene 16 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim'de bitmişti. Bu sene de aynı tarihler civarında açıklamanın yapılması bekleniyor. Başvuruların geçen sene olduğu gibi e-devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.
2020 - 2021 KYK burs ücretleri de belli oldu.
Ön lisans ve lisans öğrencileri 550 TL
Yüksek lisans öğrencileri 1100 TL
Doktora öğrencileri ise 1650 TL alacak...
KYK bursunu önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri alabilmektedir.
KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ekim ayı içinde e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.
KYK başvuruları için kazanılan bölüm, aile birey sayısı, yardıma muhtaç kişinin olup olmadığı, ev-arsa-araba bilgileri, anne ve babanızın meslekleri, bordro bilgileri gibi bilgiler istenmektedir.
Yapılan başvurular uzmanlar tarafından incelenerek ihtiyaç sahiplerine her ay ödeme yapılmaktadır.
KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir.
Bu ücretin içerisinde bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır.
Ücretler yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir.
ATM veya yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında kayıt ücreti otomatik olarak görülmektedir.
KYK BURSUNUZ KESİLMESİN!
Burs almaya başladıktan sonra öğrenci derslerden başarısız olduğu takdirde yani 3 ve daha fazla dersten kalırsanız veya ortalamanız 1.80’in altına düşerse verilen burs KYK tarafından kesilir.
Bu nedenden dolayı öğrenciler burslarının kesilmesini istemiyorsa derslerinde başarılı olmak zorundalar.
İki yıllık veya dört yıllık üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere burs ve kredi olanağı sağlayan KYK burs ve kredi başvuru 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı
KYK, bu seneki kredi ve burs başvuru işlemleri için henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. KYK burs başvuruları geçen sene 16 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim'de bitmişti. Bu sene de aynı tarihler civarında açıklamanın yapılması bekleniyor. Başvuruların geçen sene olduğu gibi e-devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.
2020 - 2021 KYK burs ücretleri de belli oldu.
Ön lisans ve lisans öğrencileri 550 TL
Yüksek lisans öğrencileri 1100 TL
Doktora öğrencileri ise 1650 TL alacak...
KYK bursunu önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri alabilmektedir.
KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ekim ayı içinde e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.
KYK başvuruları için kazanılan bölüm, aile birey sayısı, yardıma muhtaç kişinin olup olmadığı, ev-arsa-araba bilgileri, anne ve babanızın meslekleri, bordro bilgileri gibi bilgiler istenmektedir.
Yapılan başvurular uzmanlar tarafından incelenerek ihtiyaç sahiplerine her ay ödeme yapılmaktadır.
KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir.
Bu ücretin içerisinde bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır.
Ücretler yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir.
ATM veya yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında kayıt ücreti otomatik olarak görülmektedir.
KYK BURSUNUZ KESİLMESİN!
Burs almaya başladıktan sonra öğrenci derslerden başarısız olduğu takdirde yani 3 ve daha fazla dersten kalırsanız veya ortalamanız 1.80’in altına düşerse verilen burs KYK tarafından kesilir.
Bu nedenden dolayı öğrenciler burslarının kesilmesini istemiyorsa derslerinde başarılı olmak zorundalar.
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