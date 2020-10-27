KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? Burstan kimler yararlanabilir?

2020 yılı Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih işlemleri sona erdi.

Üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

YÖK yani Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen geri ödemesiz paradır.

Kredi Yurtlar Kurumu bursları maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlamaktadır.

KYK yurt ve burs başvuruları 2019 yılında 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos’ta son bulmuştu.

KYK başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir.

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından önce KYK yurt başvuruları alınacak. KYK yurt başvurularının ise 7 Eylül günü başlaması bekleniyor.

KYK burs ve kredi başvuruları da e-Devlet üzerinden alınacak.

KYK burslarına başvurmak için öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri ibraz etmek zorundaç

Öğrencilerin bilgileri kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilecek.

KYK bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.

KYK bursu herkese çıkmaz ama burs çıkmayan herkese kredi çıkar.

2019 yılında 500 TL olan kredi ve burs miktarı, 2020 yılında 550 TL'ye çıkarılmıştı.

