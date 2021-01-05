KYK borçları silinecek mi? Borç yapılandırması ne zaman bitecek?

Üniversite eğitimi sırasonda kullanılan ve mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlayan KYK borçları ile ilişkin beklentiler artıyorç

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alan 5 milyon kişiden 300 bini KYK borcu yüzünden yasal takibe girdi.

KYK borçlarıyla ilgili iyileştirme bekleyen borçlular KYK faizleri silinecek mi sorusunu merak ediyor.

Resmi Gazete'de 17 Kasım tarihinde yayımlanan kararla KYK borcu yapılandırması başladıç

Buna göre vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak.

Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Peki KYK borçları ertelenir mi, KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi? KYK borçları yapılandırma hesaplama 2020 nasıl olacak?



Yapılandırılacak borçlar arasında gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV borçları, vergi cezaları, trafik, nüfus ve seçim cezaları, idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, primler, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergi ve harçları, su, katı atık ücretleri, birlik aidat ödemeleri, gümrük vergileri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür hazine alacakları bulunuyor.



Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek.

Taksitler iki ayda bir ödenecek.

İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

Taksitle ödemeyi seçen borçlular, daha önce yapılan yapılandırmalarda da olduğu gibi, yüzde 4.5 faiz uygulanacak.



KYK borçlarının affına ya da ertelenmesine dair çalışmalar da merak konusu oldu.

Vatandaşlar KYK borç faizleri silinecek mi sorusunu internet üzerinden araştırıyor.

Yapılandırma yapılacağına dair açıklamalar peş peşe geldi ancak faiz borçları ile ilgili henüz bir gelime yaşanmadı.

