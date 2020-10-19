KYK borçları silinecek mi? AKP Grup Başkanvekili açıkladı

TÜİK verilerine göre Türkiye’de toplamda 209 üniversite ve 10 milyonun üzerinde üniversite mezunu var. 5 milyondan fazlası ise Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) borçlu. Hali hazırda 280 bin üniversite mezunu ise KYK borçlarından dolayı icraya verildi. Sık sık sosyal medyanın gündemine düşen bu konu ise 14 kez muhalefet partileri tarafından Meclis gündemine getirildi.

Gençler, geçtiğimiz günlerde “Söz, vaat, müjde değil; yasa istiyoruz: KYK borçları silinsin!” talebi etrafında bir araya geldi. Peki, KYK borçlarında son durum ne?

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’ın vergi borcu yapılandırmaları ile ilgili açıklaması “KYK borçları yapılandırılacak mı?” sorusunu yeniden gündeme getirdi. Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini açıkladı.

Üniversitelerden mezun olan öğrencilerin öğrenim kredileri ile ilgili yaşadıkları sorunlar daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmişti. Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yapılandırma kapsamına öğrencilerin kredi borçları da dahil edildi.

Ancak borçların komple silinmesi gibi bir durum şimdilik söz konusu değil. Gerekli yapılandırmalarla, ödeme yapacak kişilere kolaylık sağlanması bekleniyor.

