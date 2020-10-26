KYK borçları ile ilgili flaş gelişme! AKP ve MHP reddetti

Vatandaşın borç yapılandırması, ‘varlık barışı’ ve sigorta primleriyle ilgili ‘İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklife vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili maddeler de eklendi. KYK borçlarının silinmesine yönelik öneri kabul edilmedi

Komisyon görüşmelerinde AKP milletvekillerinin önergesiyle teklife ‘vergi yapılandırması’na ilişkin maddeler eklenirken HDP'nin KYK borçlarının silinmesi teklifi kabul edilmedi. Komisyona sunulan KYK borçları silinsin önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

