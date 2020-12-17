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KYK borç yapılandırma ödemeleri ne zaman başlıyor?

Vergi borcu yapılandırması ile ilgili bekleyiş sürüyor. Vergi borcu yapılandırması KYK borcunu da kapsıyor mu? KYK borç yapılandırması nasıl olacak?

GÜNDEM 17.12.2020, 17:07
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KYK borç yapılandırma ödemeleri ne zaman başlıyor?
Üniversite eğitimleri boyunca öğrenim kredisi alan ancak ödeyemeyen ya da ödeme zorluğu çeken öğrenciler KYK borçları silinecek mi? KYK borç affı geldi mi? sorularına yanıt arıyor.
Peki, KYK borç yapılandırma nasıl olacak?

KYK borçlarının silinmesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Ancak hükümet tarafından yaklaşık 500 milyar liralık bir vergi yapılandırması olacağını duyuruldu.
Borç yapılandırmasında ise gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacakları kapsamında olacak.
Peşin ödeme yapılması halinde faizler silinecek.
Yapılandırma için yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek.

KYK borçlarının yapılandırma kararı ile ilgili olarak koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl erteleme kararı gündemde.
Buna göre öğrenciler taksit ödemelerine 1 yıl sonra başlayabilecek.
KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor.
İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor.
Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.
KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün.
Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler E-Devlet üzerinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilecekler.
Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenler kanunun çıkmasının ardından yıl sonuna kadar müracaat edebilecekler.
Maksimum 18 taksit yapılabilecek taksitler iki ayda bir ödenecek
 İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek.
İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek
18 taksitte yapılacak olan ödemeler, 2 ayda bir gerçekleşecek.

İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.
Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.
KYK yapılandırma başvurusuyla il taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılması durumunda faizler silinecek.

Yapılandırma için ilk önce Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.
Ekranda çıkaca E-Devlet ile giriş seçeneği tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz.
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