KYK başvuruları ne zaman başlayacak? KYK'dan kimler yararlanabilir?

Milyonlarca öğrenci üniversite için hazırlıklarını sürdürürken KYK yurt başvuruları için geri sayım devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK başvurularının YÖK'ün açıklayacağı akademik takvime göre yapılacağını duyururken YÖK'ten üniversitelere gönderilen yazı da ise okulların ekim ayından itibaren planlama yapılmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.



KYK Destek hesabı öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt vererek şu ifadeleri kullanmıştı

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

Öte yandan KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim tarihine kadar devam etmişti.

Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs ve yurt başvurusunun 21 Ekim 2020 tarihine kadar başlaması bekleniyor.



11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.

İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.

Üçüncü adımda öğrenim bilgileri,

Dördüncü adımda bilgilendirme mesajı,

Beşinci adımda adres bilgileri,

Altıncı adımda, özel durum bilgileri,

Yedinci adımda aile bilgileri,

Sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri,

Dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri,

Onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi,

Son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.



1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.



KYK yurtlarına başvuru sürecinde bazı kriterler ise önem arz edecek. Aşağıdaki kapsamda yer alan öğrencilerin yurt başvuruları değerlendirilmeyecek.

1.Örgün Eğitime kaydı olmayan öğrenciler, 2.Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almış öğrenciler, 3.Sabıka kaydı bulunan öğrenciler -Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler (Cezası tecil edilenler hariç) - Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunan öğrenciler, 4.Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler, 5.Ailesinin ikametgâhı okulun bulunduğu belediye sınırları içerisinde bulunan öğrenciler, - %40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç.



1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız. 2.Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız. 3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız. 4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz. 5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

