Kuzey Kore, yeni ürettiği füzeleri ilk kez gösterdi

Kuzey Kore, İşçi Partisi'nin 75. yıldönümü nedeni ile başkent Pyongyang’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni kıtalararası balistik füzelerini sergiledi. Kuzey Kore, Donald Trump ve Kim Jong-un'un 2018'deki ilk zirvelerinden bu yan, resmi geçit törenlerinde hiç balistik füze kullanmıyordu.

Kim, törendeki konuşmasında ülkesinin "nefsi müdafaa ve caydırıcılık için ordusunu güçlendirmeye devam edeceğini" söyledi.



Törende açıklamalarda bulunan Kim, yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine değinerek ilk olarak ülkesinde hiç Covid-19 vakası bulunmadığını ve bu yüzden müteşekkir olduğunu söyledi.

Kim Jong-un, ayrıca dünyadaki Covid-19 hastaları için üzüntüsünü de belirterek hepsinin iyileşmesiyle ilgili iyi dileklerini aktardı.



Canlı yayında çekildiği belirtilen görüntülerde, üzerinde Pukguksong 4-A yazısının bulunduğu dev bir füze boy gösteriyor. ‘Kuzey Yıldızı’ anlamına gelen Pukguksong 4-A şimdiye kadar hiçbir yerde görülmemişti.

Kuzey Kore daha önce denizaltılardan fırlatılan Pukguksong-1, Pukguksong-2 ve Pukguksong-3 füzelerini geliştirmiş ve geçen yılın ekim ayında test edilmişti. Pyongyang o zamandan bu yana denizaltılardan fırlatılan füzeleri test etmemişti.

