Kuzey Kore lideri Kim'den Trump'a geçmiş olsun mesajı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.
GÜNDEM 03.10.2020, 05:38
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in, Covid-19 testi pozitif çıkan Trump ve eşinin duygularını paylaştığı belirtilerek, "Liderimiz, iyileşmeleri için samimi temennilerde bulunmuş ve bu durumun üstesinden gelmelerini ümit etmiştir" ifadesi kullanıldı.
Haberde, Kim'in Trump ve eşine içten selamlarını ilettiği de kaydedildi.
ABD Başkanı Trump, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız" demişti.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in, Covid-19 testi pozitif çıkan Trump ve eşinin duygularını paylaştığı belirtilerek, "Liderimiz, iyileşmeleri için samimi temennilerde bulunmuş ve bu durumun üstesinden gelmelerini ümit etmiştir" ifadesi kullanıldı.
Haberde, Kim'in Trump ve eşine içten selamlarını ilettiği de kaydedildi.
ABD Başkanı Trump, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız" demişti.
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