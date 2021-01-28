Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin

Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, 2020 yılında yaptığı iniş çıkışlarla beraber büyük dalgalar yaşanan altın piyasasında, 2021 yılında fiyatların yükselerek zirveye çıkacağını dile getirdi. Arıyürek, bu sene altının tarihi rekoru 547 lirayı kıracağını söyledi.Başkan Ercan Arıyürek, 2021 yılının ocak ayında geride bıraktığımız günlerin tecrübesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ( ABD) başkanlık görevinin el değiştirilmesi sebebiyle, yıl boyunca fiyatlarda iniş-çıkış olacağını, ancak yılın sonunda fiyatların yüksekte kalacağını diye getirerek bir ön değerlendirmede bulundu.

"2021 yılında altın piyasası nasıl olacak" sorusuna yanıt vererek bir değerlendirme yapan Arıyürek, "Öncelikle 2021 yılına gelmeden önce 2020 yılını değerlendirmek lazım. 2020 yılının şubat ayındaki bu Elazığ, Malatya depremleri, ardından Covid-19'un ülkemize ve dünyaya verdiği zararlar çok büyük oldu. Bu olaylardan dolayı bütün sektörler gibi bizim kuyumculuk sektörü de zarar etti. Bunun yanında Covid-19'dan ötürü altın fiyatlarında bir yükseliş oldu. 2019 yılında 291 lira olan has altın fiyatı 2020 yılını 456 lira fiyatıyla kapattı. Şimdi 2021 yılı beklentilerine geldiğimizde yeni seçilen Amerika Başkanın Hazine Bakanı olarak eski FET başkanını göreve getirmek istemesi ve onun da yaptığı sunumda dile getirdiği üzere kur politikası olarak doları kullanmayacak olması, altının yönünü yukarıya doğru çıkaracak gibi bir izlenim oluştu. 2020 yılında has fiyatı 547 liraya kadar yükseldi. Şu anda 445 - 450 lira aralarında oynuyor ve benim gördüğüm kadarıyla altın her zaman yaptığı zirvesini yeniledi. Ben bu sene içesinde altının TL bazında 547 lirayı geçerek daha yüksek bir fiyata çıkacağını tahmin ediyorum" şeklide konuştu.

