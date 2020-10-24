Kuveyt ve Katar'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Fransa'ya boykot

Fransa'da bir öğretmen derste öğrencilerine Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürlerini göstermiş ve 16 Ekim'de başı kesik halde ölü bulunması üzerine Fransa'da Müslümanlara karşı bir linç operasyonu başlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da İslam ve Müslümanları hedef gösteren açıklamalarda bulunmasıyla Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, devlet kurumlarına ait binalara yansıtılmıştı.



Fransa'da cami ve Müslüman derneklerine karşı baskınlar ve kapatma tehditleri artışa geçmesiyle Müslüman dünyasından Fransa'daki İslam karşıtlığına karşı tepkiler gelmeye başladı.



Katar'da Müslüman dünyasını Fransız ürünlerini boykot yapmaya çağırırken Fransız ürünlerini raflarından kaldıran devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zinciri, "Bir sonraki duyuruya kadar Fransız ürünlerini tüm şubelerimizden çekmeye başladık" ifadesi kullanıldı.

Kuveyt'teki marketler ise bütün Fransız ürünleri toplayıp satışını durdurarak ürünlerin satıldığı raflara "Fransız ürünleri yok", "Boykot" ve "Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini kınıyoruz" şeklinde yazılar asıldı.

